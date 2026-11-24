Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 1'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bir şüpheli de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.