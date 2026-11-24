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İstanbul
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 1'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bir şüpheli de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.