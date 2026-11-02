Fon soruşturmasında yeni gelişme: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ergun, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.