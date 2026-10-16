Fon soruşturmasında yeni perde! Özel tim kaçırılan milyarların peşine düştü

Fon soruşturması devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), fon manipülatörlerinin yurt dışına çıkardığı veya yurt dışında bulunan paraları tespit ederek Türkiye’ye geri getirmek amacıyla 20 kişilik özel bir ekip kurdu. İstanbul merkezli çalışan ekip, para transferlerinin yapıldığı ve manipülatörlerin bulunduğu ülkelerle temasa geçerek yurt dışındaki varlıkların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

KRİTİK GÖREV EGMONT'TA

Yurt dışındaki varlıkların tespiti ve Türkiye’ye geri getirilmesi sürecinde, dünya genelindeki mali istihbarat birimlerini bir araya getiren EGMONT (Uluslararası Mali İstihbarat Birliği) ağı önemli rol oynayacak.

Türkiye, EGMONT aracılığıyla yurt dışına para çıkardığı belirlenen manipülatörlerin isimlerini ilgili ülkelere iletiyor ve şüpheli işlemlerin izini sürüyor. İletilen isimler üzerinden yabancı ülkelerden varlıklara ilişkin istihbari bilgiler alınıyor. Ardından adli birimler devreye sokularak söz konusu varlıkların tespiti ve Türkiye’ye geri getirilmesi için süreç başlatılıyor.

TESPİT ETTİĞİ AN BLOKE EDİP KAPATACAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kiralık hesapların suç faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi, bu alandaki risklerin erken aşamada belirlenmesi ve şüpheli işlem bildirimlerinin niteliğinin artırılması amacıyla "Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi" hazırladı. Şüpheli işlem kriterlerini yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar, kriterlere uymayan hesapları tespit ettiği an bloke edip kapatacak.

Kiralık hesap kapsamında değerlendirilebilecek finansal araçlar, banka, ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar ile POS ve sanal POS bağlantıları, kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesaplar ve somut olayın niteliğine göre diğer finansal hesap veya ödeme araçlarını kapsayabilecek şekilde geniş bir perspektifle ele alınıyor. Bu tür hesaplar başta dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar olmak üzere çeşitli suçların finansal boyutunda kullanılabiliyor.

TBMM'DE piyasalarda yaşanan fon krizinin ardından mağdurlara 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağına açıklık getirildi. Fon yasa teklifinin ilk imza sahibi Ersan Aksu örnekler üzerinden ödeme şeklini detaylandırdı. Aksu "1 milyon TL'ye kadar ödeme şekli nasıl olacak?" sorusu üzer-i ne ödeme şeklinde "İlk giren ilk çıkacak" ilkesi doğrultusunda hareket edileceğini belirterek şu örnek üzerinde anlattı: A, B, C, D KİŞİSİ

NE KADAR ALACAK?

"Bir örneklem üzerinden ifade etmek istiyorum biraz daha anlaşılabilir olması için: Herhangi bir fonun diyelim ki elindeki likit dağıtılabilir nakdi 1.5 milyon lira olsun. Bu durumda A kişisinin de toplam hakkı, net yatırım tutarı 200 bin lira ise öncelikle burada ödemede dikkate alınacak rakam 200 bin lira, 200 bin lira vereceğiz. B kişisinin diyelim ki 800 bin lira net yatırım tutarı, ara ödemede ona da 800 bin lira vereceğiz ama C kişisinin diyelim ki 2 milyon lira alacağı var ve bu durumda ara ödemede bunun için dikkate almamız gereken rakam 1 milyon lira, tavan o çünkü. Şimdi 800 ödemiştik, 200 de ödedik, toplam varlık da 1.5 milyon liraydı yani fonda var olan varlığı kastediyorum. Dolayısıyla ona kalacak olan rakam bu durumda 500 bin lira gibi bir rakam olacak. D kişisinin 10 milyon varlığı var, ona herhangi bir şey o durumda kalmayacak ama bu fonun likit varlığıyla ilgili tanımladığımız şey. "

Aksu, manipülatörler ve fona ait varlıkların takibi konusunda ise "TMSF'ye verilmiş olan görev çerçevesinde nakdi varlıklar dışındaki ayni kısımlar -gayrimenkuldür, araçtır, jetidir, yatıdır, katıdır, ne varsa- ve bunun dışında bu portföy yönetim şirketi sahiplerinin, kurucularının, yöneticilerinin şahsi mal varlıklarını da kapsayan bir formatta bir takip ve tahsil süreci söz konusu olacak" dedi.