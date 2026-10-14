TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklif Bütçe Komisyonundan geçti.

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HABERİN ÖZETİ Fon yasa teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları Kanun teklifi Kabul edildi

İADE HESAPLARINDA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Komisyonda kabul edilen ilk değişikliğe göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve diğer ilgili kurumların kayıtları karşılaştırılarak parasını geri alacak kişiler ile bu kişilere ödenecek tutarlar netleştirilecek.

İkinci değişiklik ise Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve dolandırıcılık yoluyla olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği tutarların hesaplanmasını kapsıyor.

Teklifin ilk halinde, söz konusu kişilerin iade edeceği paraların tasfiyesine karar verilen fonlardaki ödeme emsal tutarı üzerinden hesaplanması öngörülüyordu. Ancak AK Parti'nin önergesiyle bu yöntem değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre hesaplamada, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının ortalaması esas alınacak. Hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenecek.

SPK KANUNUNDA YENİ DÜZENLEME YILBAŞINDAN SONRA GELİYOR

Teklifin ilk imzacılarından AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, komisyondaki görüşmeler sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nda yeni bir değişiklik hazırlığı bulunduğunu açıkladı.

Aksu, SPK ve ilgili kuruluşların yasal çalışmalar yürüttüğünü belirterek düzenlemenin yılbaşı sonrasında, bütçe görüşmelerinin ardından gündeme geleceğini söyledi. Aksu, yeni çalışmanın SPK'nın daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlayacak şekilde hazırlanacağını ifade etti.

Komisyonda görüşülen fon teklifinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemeye işaret eden Aksu, etkin pişmanlık hükümlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut teklifte etkin pişmanlık düzenlemesi bulunmadığını belirten Aksu, suç işleyen herkesin eyleminin karşılığını almasının amaçlandığını söyledi. Aksu, yargı sürecinde gerekli şartların oluşması halinde ödemelerle bağlantılı etkin pişmanlık hükümlerinin gündeme gelebileceğini, bunun yargının değerlendirmesine bağlı olduğunu kaydetti.

MASAK 29 ÜLKEDEN 278 KİŞİNİN MAL VARLIĞINI İSTEDİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, komisyonda yaptığı açıklamada, yatırımcıların haklarına en kısa sürede kavuşabilmesi amacıyla olağanüstü tasfiye süreçlerine ihtiyaç duyulduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Hatipoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yürüttüğü uluslararası çalışmalar hakkında da bilgi verdi. MASAK'ın 29 farklı ülkeden toplam 48 ayrı talepte bulunduğunu açıklayan Hatipoğlu, 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin mal varlığı bilgilerinin istendiğini bildirdi.

Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik sürecin ilgili ülkelerin kurumları ve yargı mercileriyle koordinasyon halinde yakından takip edildiğini belirten Hatipoğlu, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

KVKK ÜYELİKLERİNE İKİ YENİ İSİM SEÇİLDİ

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boş bulunan iki üyelik için seçim yapıldı.

Genel Kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçildi.