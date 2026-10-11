TBMM bu hafta soruşturması devam eden fon sürecinde zarara uğrayan yatarımcılara ödemelerin düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi ele alınacak. Fon tasfiyesi kanun teklifi AK Parti tarafından 9 maddelik olarak hazırlanarak cuma günü TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

Düzenlemelerle hazırlanan teklife göre yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için 1 milyon lira ara ödeme ara ödeme yapılması bekleniyor.

Tasfiye süreci SPK gözetiminde yürütülecek ve usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Parasını bekleyen fon yatırımcıları için kritik hafta: Teklif Meclis gündeminde TBMM bu hafta soruşturması devam eden fon sürecinde zarara uğrayan yatırımcılara ödemelerin düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini ele alacak. AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik fon tasfiyesi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu ve bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için 1 milyon lira ara ödeme yapılması bekleniyor. Tasfiye süreci SPK gözetiminde yürütülecek ve usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Hesaplamada ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacak. Teklifle, olağanüstü tasfiyede zararın sorumlulardan tahsil edilmesinin yasal altyapısı oluşturulacak ve ödemelerde nakit yaratmak için gayrimenkul gibi varlıklar kullanılabilecek.

Hesaplamada ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacak.

TEKLİFTE HANGİ MADDELER GEÇİYOR?



Teklif ile yapılması planan düzenlemelerden öne çıkacaklar şöyle:

*Teklif ile, olağan tasfiyenin mümkün olmadığı haller ve küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek şekilde hak sahibi kavramı belirlenecek.

*Fonlara giriş çıkış yapılan tutarların MKK tarafından enflasyonla endekslenerek nasıl belirleneceği yasa ile düzenlenecek

*Teklifte, daha önce belirlenen 1 milyon TL tutarındaki ara ödemelerin nasıl yapılacağı da yer alacak

*En kısa sürede ilgili ara ödeme tutarının yatırımcıya ödenmesinin yanı sıra ön ödeme dışında kalan tutarın ödeme takvimine ilişkin düzenlemeler de yasada yer alacak

*Teklifin olağanüstü tasfiye ile ilgili bölümünde zararın sorumlulardan tahsil edilmesinin yasal altyapısı oluşturulacak

*İade ve diğer yöntemler ile tahsil edilen tutarların nakde çevrilmesinin yöntemi ve ilişkili kurumların görevlendirmeleri belirlenecek.

*Ödemelerde nakit yaratmak için kullanılabilecek varlıklar arasında gayrimenkul de yer alacak

*Kullanımına karar verilen ilgili varlıkların nasıl nakde çevrileceği ve elde edilen tutarların yatırımcı ödemelerinde nasıl kullanılacağına ilişkin hükümler de düzenlemede yer alacak