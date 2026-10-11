Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:43

Parasını bekleyen fon yatırımcıları için kritik hafta: Teklif Meclis gündeminde

Fon soruşturmasında parasını bekleyen yatırımcılar için fon tasfiyesine yönelik yasa teklifi Meclis'te görüşülecek. El konulan mal varlıklarının da ödemeye dönüşmesini sağlayacak teklifle sınırlar belirlenecek.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Parasını bekleyen fon yatırımcıları için kritik hafta: Teklif Meclis gündeminde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:43

bu hafta soruşturması devam eden fon sürecinde zarara uğrayan yatarımcılara ödemelerin düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi ele alınacak. Fon tasfiyesi kanun teklifi tarafından 9 maddelik olarak hazırlanarak cuma günü TBMM  Başkanlığına sunuldu. Bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.
Düzenlemelerle hazırlanan teklife göre yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için 1 milyon lira ara ödeme ara ödeme yapılması bekleniyor. 
Tasfiye süreci gözetiminde yürütülecek ve usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

HABERİN ÖZETİ

Parasını bekleyen fon yatırımcıları için kritik hafta: Teklif Meclis gündeminde

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
TBMM bu hafta soruşturması devam eden fon sürecinde zarara uğrayan yatırımcılara ödemelerin düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini ele alacak.
AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik fon tasfiyesi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu ve bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.
Yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için 1 milyon lira ara ödeme yapılması bekleniyor.
Tasfiye süreci SPK gözetiminde yürütülecek ve usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.
Hesaplamada ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacak.
Teklifle, olağanüstü tasfiyede zararın sorumlulardan tahsil edilmesinin yasal altyapısı oluşturulacak ve ödemelerde nakit yaratmak için gayrimenkul gibi varlıklar kullanılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Hesaplamada ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacak.

Parasını bekleyen fon yatırımcıları için kritik hafta: Teklif Meclis gündeminde

TEKLİFTE HANGİ MADDELER GEÇİYOR?

Teklif ile yapılması planan düzenlemelerden öne çıkacaklar şöyle:

*Teklif ile, olağan tasfiyenin mümkün olmadığı haller ve küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek şekilde hak sahibi kavramı belirlenecek.

*Fonlara giriş çıkış yapılan tutarların tarafından enflasyonla endekslenerek nasıl belirleneceği yasa ile düzenlenecek

*Teklifte, daha önce belirlenen 1 milyon TL tutarındaki ara ödemelerin nasıl yapılacağı da yer alacak

*En kısa sürede ilgili ara ödeme tutarının yatırımcıya ödenmesinin yanı sıra ön ödeme dışında kalan tutarın ödeme takvimine ilişkin düzenlemeler de yasada yer alacak

*Teklifin olağanüstü tasfiye ile ilgili bölümünde zararın sorumlulardan tahsil edilmesinin yasal altyapısı oluşturulacak

*İade ve diğer yöntemler ile tahsil edilen tutarların nakde çevrilmesinin yöntemi ve ilişkili kurumların görevlendirmeleri belirlenecek.

*Ödemelerde nakit yaratmak için kullanılabilecek varlıklar arasında de yer alacak

*Kullanımına karar verilen ilgili varlıkların nasıl nakde çevrileceği ve elde edilen tutarların yatırımcı ödemelerinde nasıl kullanılacağına ilişkin hükümler de düzenlemede yer alacak

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den dikkat çeken açıklamalar
SPK'dan fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi: TEFAS işlemleri ve ödemelerin detayları belli oldu
Kurtlar Vadisi’nde fon krizi detayı şaşırttı! 2014’te yayılandı, yıllar sonra gündem oldu
ETİKETLER
#AK Parti
#Gayrimenkul
#TBMM
#mkk
#Spk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.