Galatasaray-Barcelona maçı öncesi dev operasyon: Karaborsa bilet satan 9 şüpheli gözaltında

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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi karaborsa bilet operasyonuna imza attı.
Sanal medyada karaborsa bilet satışı yapıldığının tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri adrese baskın yaptı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.