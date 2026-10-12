İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi karaborsa bilet operasyonuna imza attı.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Barcelona maçı öncesi dev operasyon: Karaborsa bilet satan 9 şüpheli gözaltında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç öncesi karaborsa bilet operasyonu düzenledi. Sanal medyada karaborsa bilet satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sanal medyada karaborsa bilet satışı yapıldığının tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri adrese baskın yaptı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.