Galatasaray'da Barcelona hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler 2. hafta maçlarına çevrildi. "Devler Ligi"nde 2. hafta müsabakaları 13 ve 14 Ekim tarihlerinde oynanacak. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 2. hafta maçında 13 Ekim Salı günü İstanbul'da İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Barcelona maçının hazırlıklarını sürdürecek.