Gassal dizisiyle birlikte talep yağdı! Belediye 'gassallık kursu' açtığını duyurdu

09 Ocak 2025 14:50 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:09

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi son dönemlerin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Dizinin ardından CHP'li Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ilçede gassallık kursunun açılacağını duyurdu.

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TRT'nin dijital yayın içeriği Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Başrolünde Ahmet Kural'ın oynadığı diziyle birlikte gassallık mesleği de oldukça araştırılmaya başlandı. CHP'li Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilçede gassallık kursunun açılacağını duyurdu.

"GASSALLIK KURSU AÇIYORUZ"

Ulaş'ın paylaşımı şöyle:

"Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeyi sürdürüyoruz.

Gassal dizisinin yayınlanmasından sonra bu mesleğe artan ilgi, birçok hemşehrimizden kurs faaliyeti düzenlenmesine yönelik bir talebe dönüştü. Bu doğrultuda belediyemiz Kent Akademisi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu düzenliyoruz.

32 saatlik kontenjanla sınırlı kursumuza başvurunuzu https://altinordu.bel.tr/kent-akademi-egitim-programlari-basvurusu bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacaktır"