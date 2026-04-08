Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcu seyahat ettiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında rekor kırıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 6 Nisan'da 45.981 yolcu ile yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, 6 Nisan'da 45.981 yolcu ile rekor tazeledi. Hattın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verildi. Bu hat, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri ve Türkiye'nin en hızlı metrosu olarak nitelendiriliyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiriyor. Her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcu bu hat üzerinden daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat ediyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık %28,5'i Gayrettepe istasyonunu kullanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSUNDA REKOR

Söz konusu hattın 16 Şubat'ta 44 bin 467, 3 Nisan'da 44 bin 887 ile rekor sayıda yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik." ifadesini kullandı.

Birçok "en"i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."