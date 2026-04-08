Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında rekor kırıldığını bildirdi. 6 Nisan'da tam 45 bin 981 yolcu seyahat etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında rekor kırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- -Arnavutköy hattına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada 6 Nisan'da 45 bin 981 seyahat ettiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında rekor kırıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 6 Nisan'da 45.981 yolcu ile yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, 6 Nisan'da 45.981 yolcu ile rekor tazeledi.
Hattın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verildi.
Bu hat, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri ve Türkiye'nin en hızlı metrosu olarak nitelendiriliyor.
Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiriyor.
Her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcu bu hat üzerinden daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat ediyor.
Toplam yolcu sayısının yaklaşık %28,5'i Gayrettepe istasyonunu kullanıyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında rekor kırıldı

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSUNDA REKOR

Söz konusu hattın 16 Şubat'ta 44 bin 467, 3 Nisan'da 44 bin 887 ile rekor sayıda yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik." ifadesini kullandı.

Birçok "en"i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."

AçıklamaDetay
BakanAbdulkadir Uraloğlu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı)
Metro HattıGayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Rekor Yolcu Sayısı (6 Nisan)45.981
Önceki Rekorlar16 Şubat: 44.467 yolcu, 3 Nisan: 44.887 yolcu
Kargo Terminali-Kağıthane Etabı (2023'ten beri hizmet)30,5 milyon yolcuya hizmet
Hattın ÖzellikleriTürkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor, yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiriyor (Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk, İstanbul Havalimanı)
Aylık Ortalama Yolcu1 milyonun üzerinde yolcuya daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı
Gayrettepe İstasyonu KullanımıToplam yolcu sayısının yaklaşık %28,5'i
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.