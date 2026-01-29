Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gazeteci Cem Küçük, Antalya’daki yolsuzluk çarkını anlattı! 'Muhittin Böcek aslında oğlunu yakmış'

Gazeteci Cem Küçük, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’i rüşvet toplamakla görevlendirdiğini iddia etti. MASAK raporlarına dayandırılan iddialarda, iş adamlarından istenen milyonluk rüşvetler ve naylon fatura detayları dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 00:51

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının perde arkasını araladı. Küçük, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in, belediye iştiraklerinden ve iş adamlarından hak ediş karşılığı rüşvet toplama işini oğlu Gökhan Böcek üzerinden yürüttüğünü iddia etti.

"BABASI OĞLUNU BU İŞE AZMETTİRMİŞ"

Cem Küçük, Muhittin Böcek’in oğlunu rüşvet ağında bir aracı olarak kullandığını savunarak süreci şu sözlerle anlattı:

"Muhittin Böcek aslında oğlunu yakmış. Babası oğluna görevler vermiş. İsimler verip onlara gönderip rüşvetleri toplatmış. Muhittin Böcek oğlunu azmettirmiş. Bunların hepsi MASAK raporunda da mevcut.”

Küçük, daha önce farklı düşündüğünü ancak dosyadaki delilleri görünce fikrini değiştirdiğini belirterek, Gökhan Böcek'in babası adına iş adamlarıyla pazarlık masasına oturduğunu öne sürdü.

Gazeteci Cem Küçük, Antalya’daki yolsuzluk çarkını anlattı! 'Muhittin Böcek aslında oğlunu yakmış'

25 MİLYONLUK PAZARLIK VE NAYLON FATURA İDDİASI

Cem Küçük, Yusuf Yadoğlu’nun ifadelerine dayanarak şu detayları paylaştı:

"İş adamı Yusuf Yadoğlu’nun ifadesine göre, Gökhan Böcek babası adına 25 milyon lira talep etti, 8 milyon lira üzerinde anlaştığını söylüyor. Sonra iki tane naylon fatura kesiyorlar, Sayıştay tarafından tespit edilerek iptal ediliyor. ASAT ve ALDAŞ gibi belediye iştiraklerinde de o var. Bu hakkedişleri alması için iş adamlarına Muhittin Böcek, oğlunu yönlendirdi"

ŞAHSİ HARCAMALAR VE PARA TRANSFERLERİ

İddianamedeki iddialar sadece belediye işleriyle sınırlı kalmadı. Cem Küçük, Gökhan Böcek’in şahsi harcamalarının da bu kaynaktan finanse edildiğini savundu:

Gazeteci Cem Küçük, Antalya’daki yolsuzluk çarkını anlattı! 'Muhittin Böcek aslında oğlunu yakmış'

"O Zeynep Kerimoğlu denilen ilk eşine, hanımına işte lüks bir ev. Bugünkü değeriyle 30 milyon lira, yıllık kira getirisi 1,5 milyon o veriyor. Elden nakit para veriyor. Bunları Yusuf Yadoğlu ve başka bir ortağı veriyor."

Ayrıca Gökhan Böcek’in şimdiki eşi Zuhal Böcek’in kız kardeşi Olcay Maktav üzerinden de 22,5 milyon liralık bir para aktarımı yapıldığı, bu işlemlerin detaylarının 702 sayfalık iddianamede yer aldığı belirtildi.

Gazeteci Cem Küçük, Antalya’daki yolsuzluk çarkını anlattı! 'Muhittin Böcek aslında oğlunu yakmış'

HESAP NUMARALARINA KADAR KAYITLI

Cem Küçük, iddiaların sadece tanık beyanlarına dayanmadığını, teknik verilerin de dosyada olduğunu söyledi. MASAK raporlarında rüşvet olduğu iddia edilen paraların banka transferlerinin, IBAN numaralarının ve transfer kodlarının tek tek listelendiği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
'Yolsuzluktan' tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.