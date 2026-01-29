Gazeteci Cem Küçük, Antalya’daki yolsuzluk çarkını anlattı! 'Muhittin Böcek aslında oğlunu yakmış'

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının perde arkasını araladı. Küçük, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in, belediye iştiraklerinden ve iş adamlarından hak ediş karşılığı rüşvet toplama işini oğlu Gökhan Böcek üzerinden yürüttüğünü iddia etti.

"BABASI OĞLUNU BU İŞE AZMETTİRMİŞ"

Cem Küçük, Muhittin Böcek’in oğlunu rüşvet ağında bir aracı olarak kullandığını savunarak süreci şu sözlerle anlattı:

"Muhittin Böcek aslında oğlunu yakmış. Babası oğluna görevler vermiş. İsimler verip onlara gönderip rüşvetleri toplatmış. Muhittin Böcek oğlunu azmettirmiş. Bunların hepsi MASAK raporunda da mevcut.”

Küçük, daha önce farklı düşündüğünü ancak dosyadaki delilleri görünce fikrini değiştirdiğini belirterek, Gökhan Böcek'in babası adına iş adamlarıyla pazarlık masasına oturduğunu öne sürdü.

25 MİLYONLUK PAZARLIK VE NAYLON FATURA İDDİASI

Cem Küçük, Yusuf Yadoğlu’nun ifadelerine dayanarak şu detayları paylaştı:

"İş adamı Yusuf Yadoğlu’nun ifadesine göre, Gökhan Böcek babası adına 25 milyon lira talep etti, 8 milyon lira üzerinde anlaştığını söylüyor. Sonra iki tane naylon fatura kesiyorlar, Sayıştay tarafından tespit edilerek iptal ediliyor. ASAT ve ALDAŞ gibi belediye iştiraklerinde de o var. Bu hakkedişleri alması için iş adamlarına Muhittin Böcek, oğlunu yönlendirdi"

ŞAHSİ HARCAMALAR VE PARA TRANSFERLERİ

İddianamedeki iddialar sadece belediye işleriyle sınırlı kalmadı. Cem Küçük, Gökhan Böcek’in şahsi harcamalarının da bu kaynaktan finanse edildiğini savundu:

"O Zeynep Kerimoğlu denilen ilk eşine, hanımına işte lüks bir ev. Bugünkü değeriyle 30 milyon lira, yıllık kira getirisi 1,5 milyon o veriyor. Elden nakit para veriyor. Bunları Yusuf Yadoğlu ve başka bir ortağı veriyor."

Ayrıca Gökhan Böcek’in şimdiki eşi Zuhal Böcek’in kız kardeşi Olcay Maktav üzerinden de 22,5 milyon liralık bir para aktarımı yapıldığı, bu işlemlerin detaylarının 702 sayfalık iddianamede yer aldığı belirtildi.

HESAP NUMARALARINA KADAR KAYITLI

Cem Küçük, iddiaların sadece tanık beyanlarına dayanmadığını, teknik verilerin de dosyada olduğunu söyledi. MASAK raporlarında rüşvet olduğu iddia edilen paraların banka transferlerinin, IBAN numaralarının ve transfer kodlarının tek tek listelendiği ifade edildi.