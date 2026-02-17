Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi! 'Sağcılık suçtur' sözleri 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' sayıldı!

YouTube canlı yayınında sarf ettiği "Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz" sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkındaki soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysever'in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi! 'Sağcılık suçtur' sözleri 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' sayıldı!
IHA
17.02.2026
17.02.2026
Youtube canlı yayınında yaptığı, "Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes'tir ilk başta. Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın" başlıklı videosu üzerine Gazeteci Enver Aysever hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında Aysever, 11 Aralık tarihinde tutuklanmıştı. Söz konusu söylemlere ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Enver Aysever ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Aysever'in söylemlerinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturduğu, bu nedenle resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi! ‘Sağcılık suçtur’ sözleri ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ sayıldı!

HABERİN ÖZETİ

Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi! ‘Sağcılık suçtur’ sözleri ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ sayıldı!

Gazeteci Enver Aysever hakkında, YouTube'daki "sağcılık suçtur" söylemleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan iddianame hazırlandı.
Suçlamanın temelinde Aysever'in YouTube'da yaptığı "Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz" şeklindeki ifadeleri yer alıyor.
Aysever, savunmasında sözlerinin bağlamından koparıldığını ve hedef gösterildiğini belirtti.
Savcılık, Aysever'in söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydetti.
İddianamede, Aysever için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame, Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve dava süreci başlayacak.
"YÜZDE 70'İ MUHAFAZAKAR VE MİLLİYETÇİLERDEN OLUŞAN TOPLULUĞA HAKARET ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sanık Aysever'in savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Aysever'in ifadesinde, "Videodan bir kesit kesilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Bilinçli olarak hedef gösterildim. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun bazı söylemleri üzerine bu sözleri sarf ettim. Ülkenin sosyolojik yapısı dikkate alındığında yüzde 70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa hakaret etmem mümkün değildir. 30 yıllık gazeteciyim, amacım kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılamak değildir" şeklinde savunma yaptığı aktarıldı.

Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi! ‘Sağcılık suçtur’ sözleri ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ sayıldı!

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ, İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, Aysever'in sarf ettiği sözlerin kapsamında değerlendirilemeyeceği, sanığın sol görüşlü vatandaşları sağ görüşlü vatandaşlara karşı alenen tahrik ettiği ve üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Enver Aysever hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşına çıkacak.

