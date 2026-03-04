Gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı

İran'a ABD ile ortak saldırı başlatan İsrail'de haber takibi için bulunan gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Metan, yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." ifadeleriyle duyurdu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

2 gazetecinin İsrail'de gözaltına alınması sonrası AK Parti'den açıklama geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz."

EFKAN ALA DA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal’ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir. Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gazeteci Adem Metan, bir paylaşım daha yaparak serbest bırakıldıklarını duyurdu. Metan, paylaşımında şu cümleleri kullandı:

"Mısır üzerinden İsrail’e geçişte, tüm evraklarımız ve resmi onaylarımız eksiksiz olmasına rağmen pasaport kontrolde durdurulduk. 6 saat boyunca ayrı noktalarda, detaylı ve oldukça sorgulayıcı bir şekilde bekletildik.

Hem ben hem de Ensonhaber genel yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal’a neden geldiğimiz konusunda defalarca sorgulandık.

Şu an serbest bırakıldık ve Tel Aviv doğru yola çıkıyoruz. Süreci not düşmek istedim. Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Sn. Burhanettin Duran’a teşekkür ediyoruz."