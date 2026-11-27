Fon soruşturmasına ilişkin paylaşımları nedeniyle 48 gündür tutuklu bulunan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Mustafa Balcı'nın tüm suçlardan beraatine, Şaban Sevinç'in ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesine karar verdi.

"AMACIM KORKU VE PANİK OLUŞTURMAK DEĞİLDİ"

Duruşma Şaban Sevinç’in savunmasıyla başladı. Sevinç, "Ben 62 yaşındayım, 39 yıldır gazetecilik yapıyorum. Tek bir konu nedeniyle üç suçtan yargılanıyorum. Amacım asla korku ve panik oluşturmak değildi. Yaptığım iş, halkı yakından ilgilendiren fon soruşturmasını halk için açıklamaktı. Mustafa Balcı’nın paylaşımını üzerindeki yazılarla birlikte X hesabımdan paylaştım. Fotoğrafı ben üretmedim, fotoğraf hakkında herhangi bir suçlama yazmadım. Sadece ‘Çok önemli bir fotoğraf’ yazdım. Fotoğraf, ağustos ayından beri gazetelerde ve açık kaynaklarda yayımlanmıştı zaten" ifadelerini kullan.

"KAYNAKLARIMDAN ALDIĞIM BİLGİLERİ İDDİA OLARAK ANLATTIM"

YouTube hesabında siyasi kaynaklarından aldığı, 2-3 kez teyit ettiği bilgileri, yine de iddia olduğunu belirterek değerlendirdiğini söyleyen Sevinç, "Programımda, fon soruşturması kapsamında devletin de açıklama yapmaya çalıştığını anlattığım görülüyor. Eğer amacım birilerini karalamak ya da halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak olsaydı, bakanların açıklamalarını halka anlatmaz ve bu açıklamaların ikna edici olduğunu söylemezdim. Programın amacı fon mağdurlarını, gündemi ve adaleti konuşmak. İddianamede, ‘Senin yayının nedeniyle şunlar oldu’ şeklinde bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Mustafa Balcı’nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şaban Sevinç için ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, gazetecilerin Ömer Çelik’i fon soruşturması ve soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkilendiren paylaşımlarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği, soyut ve yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi. Paylaşımların kamu görevlilerine ve devlet kurumlarına duyulan güveni zedeleyebileceği, soruşturmadan doğrudan etkilenen kişilerde mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğine ilişkin korku ve endişe oluşturabileceği aktarıldı. Ayrıca paylaşımların sosyal medyada başka kullanıcılar tarafından da yayılması nedeniyle kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.