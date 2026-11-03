Gaziantep Emniyeti'nden sosyal medya operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanılmasını özendirecek şekilde yayın yapan sosyal medya kullanıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.