Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gaziantep Nurdağı depremi ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat'taki büyük depremlere işaret etti

Gaziantep Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, 6 Şubat 2023'te 2 büyük sarsıntının yaşandığı bölgeye tekrar dikkatleri çekerken Naci Görür, son depremin ne anlama geldiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep Nurdağı depremi ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat'taki büyük depremlere işaret etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 20:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Nurdağı ilçesinin merkez üssü olduğu 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesinin de büyüklüğünü 4.0 olarak raporladığı deprem saat 19.13'te kaydedilirken ilçede ikamet edenler kısa süreli panik ve korkuya kapıldı.

Gaziantep Nurdağı depremi ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat'taki büyük depremlere işaret etti

6 ŞUBAT'I AKILLARA GETİRDİ

Sarsıntı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerden etkilenen Nurdağı'nda yaşayanlar tedirgin olurken Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR: 2023 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARTÇISI

Depremlerle ilgili yorum ve değerlendirmeleriyle kamuoyunun yakından takip ettiği Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 6 Şubat'taki depremlere işaret ederek son sarsıntıyı bunların "artçısı" olarak niteledi.

Gaziantep Nurdağı depremi ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat'taki büyük depremlere işaret etti

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ataköy-Nurdağı /Gaziantep’te 4:0’lük sığ bir deprem oldu. Deprem ölüdeniz Fay Zonu üzerinde. Deprem 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak da kabül edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için tehlike yok. Geçmiş olsun."

https://x.com/nacigorur/status/2015469342461251823

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Nurdağı'nda korkutan deprem
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Denizli'de köyün tek camisi icradan satışa çıkarıldı! Vatandaşın tek isteği var
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.