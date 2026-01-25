Gaziantep Nurdağı depremi ne anlama geliyor? Naci Görür 6 Şubat'taki büyük depremlere işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Nurdağı ilçesinin merkez üssü olduğu 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesinin de büyüklüğünü 4.0 olarak raporladığı deprem saat 19.13'te kaydedilirken ilçede ikamet edenler kısa süreli panik ve korkuya kapıldı.

6 ŞUBAT'I AKILLARA GETİRDİ

Sarsıntı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerden etkilenen Nurdağı'nda yaşayanlar tedirgin olurken Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR: 2023 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARTÇISI

Depremlerle ilgili yorum ve değerlendirmeleriyle kamuoyunun yakından takip ettiği Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 6 Şubat'taki depremlere işaret ederek son sarsıntıyı bunların "artçısı" olarak niteledi.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ataköy-Nurdağı /Gaziantep’te 4:0’lük sığ bir deprem oldu. Deprem ölüdeniz Fay Zonu üzerinde. Deprem 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak da kabül edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için tehlike yok. Geçmiş olsun."

https://x.com/nacigorur/status/2015469342461251823