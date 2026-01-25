Menü Kapat
Denizli'de köyün tek camisi icradan satışa çıkarıldı! Vatandaşın tek isteği var

Denizli'nin Çardak ilçesinde 25 yıl önce mahallelinin bağışlarıyla inşa edilen caminin arazisi, bir bağışçının şahsi borcu nedeniyle icralık oldu. Hem ibadethanenin bir kısmını hem de mahallenin içme suyu kuyusunu kapsayan satış kararı bölge halkını ayağa kaldırdı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 20:26

Denizli'nin Çardak ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yer alan eski cami hasarlı olması sebebiyle yıkıldı. Mahalleli ise köyde yeni cami yapılması için 2000 yılında dönemin muhtarı Osman Yüncü önderliğinde bir araya geldi.

Denizli'de köyün tek camisi icradan satışa çıkarıldı! Vatandaşın tek isteği var

12 KİŞİLİK HİSSELİ ARAZİ ÜZERİNE KURULDU

26 yıl önce 12 bağışçı arazilerini kendi rızalarıyla bağışlayarak köyün yeni camisinin yapımına katkıda bulunmak istedi. Bağışçıların destekleriyle mahallenin tek camisi yapımı kısa sürede tamamlanarak ibadete açıldı. Ancak aradan geçen 25 yılın ardından bağış yapan kişilerden birinin şahsi icra borcu nedeniyle satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Denizli'de köyün tek camisi icradan satışa çıkarıldı! Vatandaşın tek isteği var

ŞAHSİ BORÇ CAMİ ARAZİSİNİ ETKİLEDİ

Mahallenin tek camisinin kurtarılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Osman Yüncü, "2000 yılına kadar burada hasarlı bir camimiz vardı. Köylünün girişimleriyle bu hasarlı camiyi yıkılarak yeni bir cami yaptırdık. Köylülerin katkısıyla 2001 yılında bu camiyi inşaatına başladık. Ancak bu yaptığımız caminin, arsası 12 kişiden hisseli bir araziydi. 12 hissedardan sözlü "Olur" aldık ve arsanın üzerine bu camiyi inşa ettik. Sonrasında bu 12 hissedardan 1 tanesinin icralık olmasından sebeple caminin bir kısmını içerisine girdiği ekseriya kısmının bahçe olarak kullanıldığı arsa satılığa çıkarıldı. Köyde zaten bir tane camimiz var. Bir de köy konağımız var. Köye hazinesine ait herhangi bir arazimiz veyahut da başka bir binamız yok. Bizler camimizin satılmasını istemiyoruz. Yetkili kurumların bizlere yardımcı olmasını icralıktan dolayı satışa çıkan camimizi kurtarılmasını istiyoruz. Ayrıca bir de burada o arsanın içerisinde sondaj içme suyu var. Vatandaşlar su ihtiyaçlarını buradaki sondajdan karşılıyor. Şebek suyundan içmiyorlar suları. Mahallenin içmek için kullanmış oldukları sondaj su da bu arsanın içerisinde olduğu için o da risk altında" dedi.

Denizli'de köyün tek camisi icradan satışa çıkarıldı! Vatandaşın tek isteği var
#Yaşam
