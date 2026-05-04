Gaziantep'i süper hücre vurdu! Çatılar uçtu, dereler taştı, evler hasar gördü: Vali Çeber bilançoyı açıkladı

Gaziantep'te etkili olan "süper hücre" fırtınası hayatı felç etti. Fırtınada çatılar uçtu, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı ve ağaçlar kökünden söküldü. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kenti etkisi altına alan ve ciddi hasara yol açan süper hücreye ilişkin son durumu açıkladı.

Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra etkili olan “süper hücre” fırtınası, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran fırtına, kentin birçok noktasında yaşamı adeta durma noktasına getirdi.

HABERİN ÖZETİ

Gaziantep'i süper hücre vurdu! Çatılar uçtu, dereler taştı, evler hasar gördü: Vali Çeber bilançoyı açıkladı

Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra etkili olan süper hücre fırtınası hayatı olumsuz etkileyerek cadde, sokak ve köprü altlarını göle çevirdi, çatılar uçtu, dereler taştı, araçlar ve evler hasar aldı, ağaçlar kökünden söküldü.
Fırtına nedeniyle 23 kişi yaralandı, bunlardan 14'ü tedavi altına alındı.
Yaklaşık 85-100 civarında binada çatı uçması ve benzeri hasarlar tespit edildi.
Nizip, Karkamış ve Şahinbey bölgelerinde tarım alanlarında yoğun etkililik görüldü.
39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumlar tespit edildi.
Öğrenci ve velilerin tedirginliği göz önünde bulundurularak il genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Süper hücrenin etkisiyle görülen şiddetli yağmur, dolu, hortum ve rüzgar; cadde, sokak ve köprü altlarını göle çevirdi. Fırtına sırasında çatılar uçtu, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı ve ağaçlar kökünden söküldü.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Hortumun da görüldüğü kentte sel meydana gelirken, 23 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kenti etkisi altına alan ve ciddi hasara yol açan süper hücreye ilişkin son durumu açıkladı.

Afetten etkilenen okullarda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Çeber, kentte can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak birçok bölgede ciddi hasar oluştuğunu ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yaralılardan 14'ünün tedavi altına alındığını aktaran Vali Çeber, yaralılardan birinin durumu orta seviyede, diğerlerinin ise hafif olduğu belirtildi.

"100 BİNADA VE 39 OKULDA HASAR VAR"

Yaşanan afette rakamsal verileri de paylaşan Vali Çeber, "İlimiz genelinde yaklaşık 85-100 civarında binada çatı uçması ve benzeri hasarlar tespit edilmiştir. Tarım alanları anlamında da özellikle Nizip, Karkamış ve Şahinbey bölgelerinde etkilenmenin daha yoğun olduğu görülmektedir. Kırsal mahallelerde de yıkılan ve hasar gören yapılar bulunmaktadır. Eğitim kurumlarımızda yapılan incelemeler sonucunda 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumlar tespit edilmiştir. Bu nedenle öncelikle bu okullar için tatil kararı alınmış, ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenci ve velilerin tedirginliği de göz önünde bulundurularak il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Bugün içerisinde tüm okullarda detaylı incelemeler tamamlanacak ve akşam saatlerinde kamuoyuna güncel durum hakkında bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

