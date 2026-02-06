Gaziantep'te firari suçlulara operasyon! 1899 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla ve suçlularla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu gerçekleştirildi.

1899 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan toplam 1899 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 120'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan ifade işlemlerine yönelik aranan bin 779 şahıs ise adli makamlara sevk edildi.