Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Eskişehir'de yakalandı

Yurt genelinde aranan şüphelilere yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü önemli bir çalışmaya imza attı.

Kentte, 5 Şubat 2026 tarihinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bülten ile dolandırıcılık suçundan aranan M.S.K.A. isimli şahıs yakalandı.

M.S.K.A.'nın emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.