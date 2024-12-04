Gaziantep'te sünnet skandalı! İki defa denedi, kesemeyince kaçtı

04 Aralık 2024 15:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:48

Gaziantep'te doktor olduğundan şüphelenilen şahıs, 4 aylık bebeği iki defa denemesine rağmen sünnet edemeyince kayıplara karıştı. Küçük çocuğun cinsel organında şişlik ve morarma meydana geldi. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Gaziantep​'in Şehitkamil​ ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; Celal Özgenç ve eşi, 4 aylık bebeklerini sünnet​ ettirmek için evlerinin yakınındaki Özel Şifa-Med sağlık kabinine götürdü. Sağlık kabininde dışarıdan geldiği iddia edilen ve kimliği belirlenemeyen doktor, ilk denemesinde yaptığı iğne ve özel bölgesinde açtığı kesiğe rağmen bebeği sünnet edemediği için ertesi gün tekrar getirilmesini istedi.

Doktor olduğu öne sürülen kişi, ertesi gün getirilen bebeği bir kez daha iğne yaparak sünnet etmeye çalıştı ancak yine başarılı olamadı. Bebeğin cinsel organında morarma ve kanama meydana gelinde şahıs, kayıplara karıştı.

"BEN BUNU YAPAMAYACAĞIM, 4-5 AY SONRA GERİ GETİRİN"

Yaşadıklarını anlatan baba Celal Özgenç, "Eşim en küçük oğlumu sünnet yaptırmak için bir özel polikliniğe götürdü. Doktor oğluma 2-3 tane iğne yapmış ve penise kesik atıp denemesine rağmen sünneti yapamamış. Daha sonra eşime bu çocuğu yarın getirin demiş. Ben de dün eşimle birlikte gittim. Doktor sünnet işlemine başladı, yine iğne yapmaya çalıştı. Ben de 'İğne yapmayın, oğlum yine morarmaya başladı. Çocuk çok kötü oldu' dedim. Doktor da bize, ‘Ben bunu yapamayacağım, 4-5 ay sonra geri getirin' dedi. Biz de bu adamın doktor olduğundan şüphe ettik. Doktor olduğunu iddia eden şahıs kaçar vaziyette klinikten çıkıp gitti, ben de fotoğrafını çektim" ifadelerini kullandı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası şahsın izini kaybettirdiğini ve gerekli yerlere şikayette bulunduklarını söyleyen Özgenç, “Poliklinik sahibi 'şikayetçi olma' dedi. Biz oğlumu başka bir hastaneye götürdük. Karakola gidip şikayetçi de olduk" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM ÖLEBİLİRDİ"

Olay sonrası oğlunun özel bölgesinde şişme ve morarma olduğunu söyleyen baba Özgenç, "Oğlumun şu an o bölgesinde morarma var. Benim oğlum ölebilirdi" şeklinde konuştu.