Gece saatlerinde kurşunlar havada uçuştu! İmamoğlu Belediye Başkanı'nın bulunduğu araca silahlı saldırı

23 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:34

Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

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Adana'da dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., bu durumdan belediye personeli Benal Karagöz'ü sorumlu tuttu.

PUSU KURUP KURŞUN YAĞDIRDI

Plan yapan A.A., Benal Karagöz'ün sürdüğü içinde o sıra İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de bulunduğu seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, olayın ardından olaya karıştığı öne sürülen bir şüpheliyi Kozan ilçesinde gözaltına aldı.

İŞE GELMEDİĞİ İÇİN RAPOR TUTULMUŞ

Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.