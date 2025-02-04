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Genç kızı feci ölümü! 7. kattan beton zemine çakıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Şubat 2025 13:34 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:49
Genç kızı feci ölümü! 7. kattan beton zemine çakıldı

Batman'da bir genç kız, temizlik personeli olarak çalıştığı iş merkezinin 7'nci katında beton zemine düştü. Dengesini kaybettiği ileri sürülen genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da merkezde bulunan bir iş merkezinde feci bir olay yaşandı. Özel bir şirkette temizlik personeli olarak çalışan A.A., iddiaya göre dengesini kaybederek 7. kattan beton zemine düştü.

Genç kızın beton zemine düştüğünü gören vatandaşlar dehşete düştü. Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Genç kızı feci ölümü! 7. kattan beton zemine çakıldı - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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