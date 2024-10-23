Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste

Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 11:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:00
Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, sürekli güncellediği taklit ve tağşiş listesinde her defasında ayrı skandallar ortaya çıkıyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar bakanlık tarafından tek tek ifşa ediliyor. Et, kaşar ve zeytinyağlarında inanılmaz usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı. Sonuçlar okuyanları şoke etti. İşte il il yeni liste

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı​ yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste - 1. Resim

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste - 2. Resim

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ​ YAPILAN GIDALAR...

Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste - 3. Resim

Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste - 4. Resim

Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
tağşişgıda güvenliğitarım ve orman bakanlığı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...