Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste

23 Ekim 2024 11:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, sürekli güncellediği taklit ve tağşiş listesinde her defasında ayrı skandallar ortaya çıkıyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar bakanlık tarafından tek tek ifşa ediliyor. Et, kaşar ve zeytinyağlarında inanılmaz usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı. Sonuçlar okuyanları şoke etti. İşte il il yeni liste

Gıdada hile skandalı sürüyor! 21 farklı markayla sahte zeytinyağı satışı: Hepsi Sabri Akın ismini işaret ediyor

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Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı​ yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ​ YAPILAN GIDALAR...