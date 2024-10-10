Gıdada hile yapan firmalar! Bakanlık yeni listeyi yayımladı: Skandallara her gün bir yenisi ekleniyor

10 Ekim 2024 11:25 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:32

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde gıdada hile yapan firmalar var. Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin ardından halkın sağlığıyla oynayan firmaları tek tek ifşaladı. Vatandaşları büyük bir tedirginlik sararken Bakanlık, yeni listeyi yayımladı. Skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. İşte gıdada hile yapan firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ünlü köftecideki domuz eti satışıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ünlü köftecideki domuz eti satışıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı​, gıda sahteciliği yapan firmaların listesini güncellemeye devam ediyor Bakanlığın web sitesinde yayımlanan yeni listede; ürünlerine yabancı maddeler ekleyen firmalar açıklandı. Kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları, salçada gıda boyası çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Listede kekik diyerek satılan baharatta yabancı madde tespiti yapıldı.

Poşet siyah çayda ve biber salçasında ise gıda boyası tespit edildi. 2 markaya ait natürel sızma zeytinyağlarında ise tohum yağı bulundu.

İşte Bakanlığın yayımladığı liste...

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÜNLÜ RESTORANDA DOMUZ ETİ SKANDALI! BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü bir köftecinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğine yönelik iddiaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık taklit ve tağşiş listesine ilişkin önemli detaylar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık 1 denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi I halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı 1 denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan alkollü mekanlarda ilişkin yapılan yeni bir düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara göre; işletmelerdeki servis amaçlı materyallerin, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılması sınırlandırıldı.