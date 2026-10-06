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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:19

Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı: Can kaybı 24’e yükseldi, 2 kişinin kimlikleri belli oldu

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" yolcu gemisine yönelik arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Faciada can kaybı 24'e yükselirken, daha önce ulaşılan iki naaşın Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu açıklandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı: Can kaybı 24’e yükseldi, 2 kişinin kimlikleri belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:19

’nin kenti açıklarında "" yolcu gemisinin 30 Ağustos’ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. 

BİR NAAŞA DAHA ULAŞILDI

Açıklamada, devam eden çalışmalar neticesinde bugün bir naaşa daha ulaşıldığı bildirildi. Naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı: Can kaybı 24’e yükseldi, 2 kişinin kimlikleri belli oldu

İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ DNA İLE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde arama çalışmaları sırasında ulaşılan iki naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi. DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e ait olduğu belirlendi. 

Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı: Can kaybı 24’e yükseldi, 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Başbakanlık açıklamasında, "Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı: Can kaybı 24’e yükseldi, 2 kişinin kimlikleri belli oldu

CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Girne açıklarındaki gemi faciasında kayıp kişilere ulaşılması amacıyla arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Son gelişmeyle birlikte faciada yaşanan can kaybı 24’e yükselirken, kayıp kişilerin sayısı ise 4’e düştü.

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#kktc
#Girne
#Mahmut Demir
#Filo Jet
#Özgür Gönül
#Gündem
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