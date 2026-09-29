Girne'deki gemide kardeşlerini kaybeden acılı ağabeyden yürek yakan sözler

Girne'den Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve bir süre sonra batan gemide bulunan 33 yaşındaki Mustafa Demir ile 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocağında umutlu bekleyiş hüsranla sona erdi.

Kardeşler için Demir ailesi tarafından Harran Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı.

Kardeşlerinin gemide kaybolduğu haberini aldıktan sonra Kıbrıs'a giderek süreci takip eden Türker Demir, kardeşlerini getiremediği için üzgün olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

"BABAMDAN ÖZÜR DİLEDİM, AYAKLARINA KAPANIP ÖPTÜM"

Kardeşlerini getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Demir, "Ben kardeşlerimi alıp Hatay'a geri götüreceğim diye söz vermiştim ama yapamadım. Götürmesem babamın yüzünü nasıl bakacaktım diye söylemiştim. Ben geri geldiğimde arabadan inemedim. Beni kardeşlerim kollarımdan tutup getirdiler. Babamın dizlerine kapıldım ama yine de yüzüne bakamadım. Ben ölüsüne bile razıyım ama onu da vermediler. Şimdiye kadar da babamın yüzüne bakamadım. Ben babama kardeşlerimi getireceğim diye söz vermiştim ama getiremedim. Kardeşlerimin ne ölüsünü ne de dirisini getirebildim. Bir parmak da olsa bile onu da getiremedim. Babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm. Babamda oğlum bu senin elinde değil, eceli gelip aldı dedi" diye konuştu.