Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:54

Girne'deki gemide kardeşlerini kaybeden acılı ağabeyden yürek yakan sözler

Girne açıklarında batan gemide yolculuk yapan Mustafa Demir ve Mahmut Demir'in memleketleri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kardeşler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kardeşlerini Hatay'a getiremediği için büyük bir acı yaşayan Türker Demi, "Kardeşlerimi getiremediğin için babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm" ifadeleri yürek yaktı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:54

Girne'den Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve bir süre sonra batan gemide bulunan 33 yaşındaki Mustafa Demir ile 28 yaşındaki Mahmut Demir'in ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocağında umutlu bekleyiş hüsranla sona erdi.

Girne'deki gemide kardeşlerini kaybeden acılı ağabeyden yürek yakan sözler

Kardeşler için Demir ailesi tarafından Harran Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı.

Girne'deki gemide kardeşlerini kaybeden acılı ağabeyden yürek yakan sözler

Kardeşlerinin gemide kaybolduğu haberini aldıktan sonra Kıbrıs'a giderek süreci takip eden Türker Demir, kardeşlerini getiremediği için üzgün olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

Girne'deki gemide kardeşlerini kaybeden acılı ağabeyden yürek yakan sözler

"BABAMDAN ÖZÜR DİLEDİM, AYAKLARINA KAPANIP ÖPTÜM"

Kardeşlerini getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Demir, "Ben kardeşlerimi alıp Hatay'a geri götüreceğim diye söz vermiştim ama yapamadım. Götürmesem babamın yüzünü nasıl bakacaktım diye söylemiştim. Ben geri geldiğimde arabadan inemedim. Beni kardeşlerim kollarımdan tutup getirdiler. Babamın dizlerine kapıldım ama yine de yüzüne bakamadım. Ben ölüsüne bile razıyım ama onu da vermediler. Şimdiye kadar da babamın yüzüne bakamadım. Ben babama kardeşlerimi getireceğim diye söz vermiştim ama getiremedim. Kardeşlerimin ne ölüsünü ne de dirisini getirebildim. Bir parmak da olsa bile onu da getiremedim. Babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm. Babamda oğlum bu senin elinde değil, eceli gelip aldı dedi" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten dikkat çeken açıklama
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#reyhanlı
#Mustafa Demir
#Mahmut Demir
#Harran Mahallesi
#Türker Demir
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.