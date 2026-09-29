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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:45

Girne'deki gemi faciasından acı haber: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Arama-kurtarma ekiplerinin dip taramalarında ulaşılan yeni naaşla birlikte can kaybı 18'e yükselirken, dün çıkarılan iki naaşın kimliği ise DNA incelemesiyle tespit edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Girne'deki gemi faciasından acı haber: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:45

’nde (KKTC) açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen yolcu gemisi faciasına ilişkin kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı, arama çalışmaları kapsamında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurarak, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla DNA çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Son bulunan naaş ile faciadaki can kaybı 18’e yükselirken, kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Girne'deki gemi faciasından acı haber: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

DÜN ULAŞILAN 2 NAAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Dün ulaşılan 2 naaş üzerinde yapılan DNA incelemeleri sonucu naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, iki naaşın batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmaları sırasında bulunduğu bildirilmişti.

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ETİKETLER
#kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
#Girne
#Mehmet Asaf Biçer
#Filo Jet
#Nihat Pancar
#Gündem
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