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Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 12:46

Girne'deki batan gemide 2 naaş daha bulundu

Girne açıklarında batan gemideki tüm alanlara ulaşılması sonrası yeni gelişme yaşandı. Metrelerce uzaklıkta yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Girne'deki batan gemide 2 naaş daha bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 12:46

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Girne'deki batan gemide 2 naaş daha bulundu

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerden iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte dip arama çalışmaları yapıldı.
Çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Girne'deki batan gemide 2 naaş daha bulundu

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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#cansız beden
#Girne
#Kayıp Kişiler
#Kktc Başbakanlığı
#Dip Arama
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