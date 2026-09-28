KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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HABERİN ÖZETİ Girne'deki batan gemide 2 naaş daha bulundu KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerden iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte dip arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.