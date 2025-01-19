Gizem Demirci'yi hayattan kopardı... Genç kızın ailesi isyan etti: 5 saat bile nezarette tutmadılar

19 Ocak 2025 17:44 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:45

İstanbul Kadıköy'de 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye karşıdan karşıya geçtiği sırada araba çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kızın yaşam savaşı verdiği sırada kazayı yapan sürücünün serbest bırakılması tepki çekti. Genç kızın eniştesi yaptığı açıklamada, "Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 16 Ocak sabahı saat 08.00 civarında meydana gelen kazada, çocuk doktoru M.K. (50) seyir halindeyken işe gitmek üzere evinden çıkan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi, Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde genç kadının ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

"GELEN ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"

Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, “Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir” dedi.

"5 SAAT BİLE NEZARETTE TUTMADILAR"

Kandemir, “Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz” diye konuştu.