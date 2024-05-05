Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-21” operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

05 May 2024 08:36 - Güncelleme : 05 May 2024 08:48

Türkiye'nin insan kaçakçılığına karşı amansız mücadelesi sürüyor. Muğla ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik “Kalkan-21” operasyonu düzenlendi. Emniyet mensupları operasyonda 16 şüpheliyi yakalarken, bu kişilerden 12’si ise tutuklandı.

Operasyonlara ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, operasyon Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlendi.

PARALARA EL KONULDU

Muğla ve Adana’ merkezli “Kalkan-21” operasyonunda Muğla’da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3’ü tutuklandı. 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adana’da ise yakalanan 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin, 9‘u tutuklandı. Bu kişilerden 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL'ye de el konuldu.