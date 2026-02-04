Göğsünden bıçaklanıp, kafası taşla ezilmişti! Pınar Kaynak davasında flaş karar! "Yaramız yeniden açıldı"

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 Ağustos 2017 tarihinde yaşanan dehşete düşüren olayda; 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ölü bulundu.

TELEFON SİNYALİ TAKİP EDİLDİ

Kan donduran cinayetin aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu. Olay yerindeki tüm deliller titizlikle incelenirken, Kaynak’a ait cep telefonunun kayıp olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, kayıp cep telefonunun sinyallerini inceleyerek telefonun Mustafa Gülyüz’e ait bir hat üzerinden sinyal verdiğini tespit etti.

SPERM ÖRNEĞİ BİREBİR ÖRTÜŞTÜ

Kocaeli’nde bulunan Mustafa Gülyüz’ü gözaltına alarak Trabzon’a getirdi. Gülyüz, ifadesinde cep telefonunu Pazarkapı’da bir yerden aldığını ve İstanbul’da sattığını öne sürdü. Ancak jandarmada alınan DNA örnekleri Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığı’na gönderildi. Yapılan incelemede, Pınar Kaynak’ın üzerinden alınan sperm örneğiyle Mustafa Gülyüz’ün DNA’sının birebir örtüştüğü belirlendi.

TORNAVİDANIN ÜSTÜNDE PINAR'IN KANI BULUNDU

Ekiplerin elde ettiği delillerin ardından yeniden sorgulanan Mustafa Gülyüz, Pınar Kaynak ile rızaya dayalı ilişkiye girdiğini ancak öldürmediğini öne sürdü. Gülyüz ifadesinde olay günü Necati Parmak'ın evinde oturduklarını, akşam markete Parmak'a ait minibüsle gittiklerini ve dönüşte Pınar Kaynak'ı araca aldıklarını ileri sürdü. Bu beyan üzerine Necati Parmak'ın evinde ve aracında arama yapıldı. Daha önce yapılan otopside, Pınar Kaynak'ın göğüs bölgesinde tornavida ile zorlanma izleri tespit edildiği ortaya çıktı. Parmak'ın evinde bulunan bir tornavida üzerinde yapılan incelemede kan izleri bulundu.

İKİ SANIĞA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Elde edilen deliller ve ifadeler doğrultusunda Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kan donduran olayın ilk davası 8 Mart 2022 tarihinde görüldü. Tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın ise "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY BOZDU, DOSYA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Karar duruşmasından yaklaşık 4 yıl sonra Yargıtay, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Dosya yeniden Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Yeniden yapılan yargılama sonunda mahkeme Necati Parmak'ın nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ayrı ayrı beraatına, Mustafa Gülyüz'ün ise Pınar Kaynak'a karşı işlediği nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl, cinsel amaçla cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

PINAR'IN BABASI KARARA İSYAN ETTİ

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katılan baba Mehmet Kaynak, yarasının tekrar açıldığını belirterek, "Yargıtay kararı bozdu. Avukat aracılığıyla tekrar dilekçemizi vereceğiz. Necati Parmak'ın tahliyesine karar verildi. Bu saatten sonra yargı aşamasını bekleyeceğiz. Yıllardır devam ediyor. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Yaramız yeniden açılmış gibi. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.