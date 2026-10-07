Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:18

Gökçe'nin katledilişinde sosyal medya skandalı: Katilin takipçisi 15 kat arttı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ı vahşice katleden Mustafa B.'nin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 15 kat arttı. Katil zanlısını "Yakışıklı" diyerek takip edenlerin yorumları kamuoyunda büyük infiale yol açtı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:18

İddiaya göre, 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı Mustafa B. ile otomobille ormanlık alana gitti. İkili arasında ayrılık meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin genç kızın boğazını keserek ölümüne neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Gökçe'nin katledilişinde sosyal medya skandalı: Katilin takipçisi 15 kat arttı

SOSYAL MEDYADA KAN DONDURAN İNFİAL

Cinayetin ardından Mustafa B.'ye ait olduğu belirtilen hesabında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Hesabın sayısının kısa süre içerisinde yaklaşık 15 kat arttığı görüldü. Asıl tepki çeken ise hesabı takip eden bazı kişilerin gerekçeleri oldu. Bir kullanıcıya "Neden bir kadın olarak bir kadın katilini takip ediyorsun" sorusu yöneltilirken, verilen "Yakışıklı diye" cevabı pes dedirtti. Başka bir kullanıcı ise aynı soruya "Tipi iyi" şeklinde cevap verdi.

Gökçe'nin katledilişinde sosyal medya skandalı: Katilin takipçisi 15 kat arttı

Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği vahşetin ardından şüphelisinin dış görünüşü üzerinden değerlendirilmesi ve takipçi kazanması sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir tarafta 18 yaşındaki bir genç kızın yarım kalan hayatı, diğer tarafta ise cinayet şüphelisinin sosyal medya hesabına yönelen takipçi akını vatandaşlar tarafından kaygıyla karşılandı.

SUÇUN VE SUÇLUNUN ÖVÜLMESİ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Sosyal medya kullanıcılarının suç ve şiddet olaylarına gösterdiği ilginin, olayın mağdurundan koparak şüpheliyi merkeze alması dikkat çekti. Özellikle cinayet şüphelisinin fiziksel görünümünü gerekçe göstererek takip edildiğinin ifade edilmesi, sosyal medyada suç ve suçlunun övülmesi tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Gökçe'nin katledilişinde sosyal medya skandalı: Katilin takipçisi 15 kat arttı

Gökçe'nin ailesi ve yakınları acı içinde genç kızın yasını tutarken, cinayet şüphelisinin hesabındaki takipçi artışı ve bazı kullanıcıların yorumları tepki çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, suç ve şiddet olaylarının sosyal medyada ilgi odağı haline getirilmesinin toplumsal açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerken, yaşanan olay sosyal medyanın suç ve suçluyu özendirme konusundaki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesmişti! Katil zanlısı tutuklandı
Ormanda boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son görüntüleri yürek burktu
ETİKETLER
#sosyal medya
#Cinayet
#takipçi
#Gökçe Alkan
#Mustafa B
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.