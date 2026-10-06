Ormanda boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son görüntüleri yürek burktu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın ailesi, yaşanan dehşetin ardından konuştu. Gökçe'nin annesi Zeynep Alkan, gözyaşları içinde kızı için adalet isterken, "Kızımın kimseye zararı yoktu. Olay günü gitmemesini söyledim" dedi. Ablası Özlem Akbay, katil zanlısının kardeşine tuzak kurduğunu belirterek, "Ona kaza yaptım. Aracım pert oldu. Hastanedeyim deyip çağırmış. Kardeşim onunla görüşmek için değil ondan ayrılmak için yanına gitti. Gitme dedim ama yüzleşmek istedi" ifadelerini kullandı. Özge'nin ayakkabıları cenaze evinin önüne konulurken, geriye ise mutlu günlerinde çekilmiş videoları kaldı.