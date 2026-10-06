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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:39

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan fenomen projenin neden yayınlanmadığı da araştırılmaya başlandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin gelecek bölümleri merak konusu oldu. Peki, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:39

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan , ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Her pazartesi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizinin geçtiğimiz akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini seyirciyle buluşturan Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Uluslar Ligi milli maçı dolayısıyla ekranlara gelmeyen dizinin 16. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin gelecek bölümleri merak konusu oldu. Peki, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok? Altı Üstü İstanbul dizisinin 16. bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detayları sizin için araştırdık. İşte Altı Üstü İstanbul dizisinin neden yayınlanmadığı hakkında bilinmeyenler...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edildi. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini izleyiciyle buluşturan iddialı proje son olarak 15. bölümüyle ekranlara gelmişti. Heyecan dolu son bölümüyle seyirciyi ekran başın kilitleyen dizinin 15. bölümü adeta final tadı vermişti.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Altı Üstü İstanbul dizisinin 16. bölümünün ne zaman yayınlanacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Uluslar Ligi milli maçı dolayısıyla ekranlara gelmeyen dizi, dün akşam da yayınlanmadı. Özel bölümüyle ekranlardaki yerini alan iddialı projenin yeni bölümü 5 Ekim 2026 Pazartesi yayınlanmadı.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?

Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam eden Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar paylaşılmadı. Önümüzdeki hafta ATV yayın akışında herhangi bir değişiklik yaşanmazsa dizinin yeni bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi yayınlanması planlanıyor. Son bölümüyle adeta nefesleri kesen Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul dizisi etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yaz sezonundan bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Yüsra Geyik ve Öykü Gürman gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin gelecek bölümleri merakla bekleniyor. ATV ekranlarının resmi yayın bilgilerinde 16. bölümün 12 Ekim Pazartesi günü ekrana geleceği görülüyor.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ NEDEN YAYINLANMADI?

Yayınlanan her yeni bölümüyle izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatan Altı Üstü İstanbul dizisi, bu hafta da milli maç programı nedeniyle ekranlara gelmedi. 'nın ile karşılaşması nedeniyle ATV ekranlarının pazartesi akşamı yayın akışı değişti. Geçtiğimiz haftada Türkiye Uluslar Ligi milli maçı dolayısıyla yeni bölümü yayınlanmayan dizinin 16. bölümünü merakla bekleyen seyirciler, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünü geçtiğimiz akşam izleyemedi.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği ATV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Altı Üstü İstanbul, en son 21 Eylül Pazartesi akşamı 15. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Dizinin 28 Eylül Pazartesi günü yayın akışında milli maç olması nedeniyle yeni bölümü izleyiciyle buluşamamıştı. İki haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin 16. bölümü için bekleyiş başladı.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul neden yok?

ATV ekranlarının resmi sitesinde Altı Üstü İstanbul'un son yayınlanan bölümü 21 Eylül tarihli 15. bölüm olarak listelenirken, 16. bölümün 12 Ekim tarihinde yayınlanacağı işaret edildi. Milli maçlar nedeniyle yayın akışına ara verilen dizinin, 16. bölümü 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.  ATV'nin resmi internet sitesinde 16. bölüm ve bölüm fragmanları 12 Ekim tarihiyle listeleniyor.

 

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#İtalya
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#Altı Üstü İstanbul
#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye Uluslar Ligi
#Medya
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