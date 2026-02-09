Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında adli kontrol

Kategoriler
Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yapılan şikayet sonrası ifade verdi. Görele Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren başkan hakkında karar çıktı.
Akşam saatlerinde adliyeye gelerek ifade veren Dede, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek adli kontrol şartı uyguladı. Soruşturma kapsamında Dede'nin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.