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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:23

Gözaltına alınan Berna Laçin hakkında yeni gelişme: İfadesi SEGBİS’le alınacak

Oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği belirtildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Gözaltına alınan Berna Laçin hakkında yeni gelişme: İfadesi SEGBİS’le alınacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:23

Berna Laçin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Gözaltına alınan Berna Laçin hakkında yeni gelişme: İfadesi SEGBİS’le alınacak

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Berna Laçin, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı öğrenildi.
Berna Laçin hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 'İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma' paylaşımı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesindeki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

İFADESİ SEGBİS İLE ALINACAK

Laçin’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

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