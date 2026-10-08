Gözaltına alınan Berna Laçin hakkında yeni gelişme: İfadesi SEGBİS’le alınacak
Oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği belirtildi.
Berna Laçin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
HABERİN ÖZETİ
Gözaltına alınan Berna Laçin hakkında yeni gelişme: İfadesi SEGBİS’le alınacak
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Berna Laçin, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı öğrenildi.
Berna Laçin hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 'İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma' paylaşımı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesindeki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.