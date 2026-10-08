Berna Laçin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınan Berna Laçin hakkında yeni gelişme: İfadesi SEGBİS’le alınacak Berna Laçin, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı öğrenildi. Berna Laçin hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 'İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma' paylaşımı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesindeki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

İFADESİ SEGBİS İLE ALINACAK

Laçin’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.