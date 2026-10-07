Berna Laçin’in 'İzmir' paylaşımına soruşturma

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İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine harekete geçti.
Laçin’in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadeleri üzerine harekete geçen başsavcılık, inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda Laçin hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.