Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ Berna Laçin’in 'İzmir' paylaşımına soruşturma Son dakika haberinin detayları henüz hazırlanmadığı için bir özet sunulamıyor.

BERNA LAÇİN'E SORUŞTURMA

Laçin’in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadeleri üzerine harekete geçen başsavcılık, inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda Laçin hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.