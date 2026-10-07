Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı Cemil Tugay resmen AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Büyük Lider' diyerek hitap eden Tugay "Siyaseti neden yapıyoruz?" sorusunu Erdoğan'ın cümleleriyle açıkladı. İlk açıklamasıyla dikkat çeken Tugay, "AK Parti, kimsesizlerin kimsesidir" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti, kimsesizlerin kimsesidir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti ailesiyle bir araya geldiği konuşmasında siyasi yolculuğunu, belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden alıntılarla siyasetin amacını anlattı. Cemil Tugay, İzmir'de büyüdüğünü, doktorluktan siyasete geçtiğini ve 7.5 yıldır belediye başkanlığı yaptığını belirtti. Görev süresi boyunca hiçbir vatandaşı ayırmadan hizmet ettiğini ve özellikle zor durumda olanlara sahip çıkmaya çalıştığını ifade etti. İzmir halkının vatansever ve manevi değerlerine düşkün insanlar olduğunu söyledi. Siyaseti, 'yetimin hakkını savunmak', 'unutulmuş gariplerin, yoksulların, mazlumların, çiftçinin ve esnafının hakkını korumak' olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için yola çıktığını belirtti.

CEMİL TUGAY'DAN İLK MESAJ

İşte Cemil Tugay'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız; şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Başkanım.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi; hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

İzmir'de büyüdüm, mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum; 30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. Ve bir büyüğümüz, 'Milletimize en iyi hizmet siyasettir,' dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet etmek için siyasete dahil oldum. En iyi siyasetin de hizmet etmek olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım.

Yedi buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Darlıkta, yoklukta, zorda olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu.

İzmir'imiz çok kıymetli bir şehirdir. İzmir'imizin asil insanları vatanseverdir; milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette bir şereftir.

Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı büyük bir lider konuşmalarında şöyle tarif etti: 'Yetimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafının hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti, kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.

Şunu söylemek isterim: Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben bugün huzurlarınızdayım. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaşmadan ve ayrışmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna yoldaş olmak üzere aranıza geldim

"EN GÜVENLİ ADRES OLARAK AK PARTİ'Yİ GÖRÜYORLAR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na partiye katılımlarla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz; AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmek isteyenler en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor" dedi.