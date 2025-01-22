Grand Kartal Otel yıkılıyor mu? Bakanlık devrede, inceleme yapılacak

22 Ocak 2025 15:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:59

Bolu'da çıkan yangında 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in faciadan sonra yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin sorular sorulmaya başlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın binada inceleme yapacağı bildirildi.

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Bolu Kartalkaya'da 1978 yılında inşa edilen Grand Kartal Otel'den gece saatlerinde alevler yükselmişti. Yangın​, otelin betonarme ancak ahşap kaplamalı olması nedeniyle kısa süre içerisinde büyümüş tüm binayı sarmıştı. Geceyi aydınlatan alevleri görenler itfaiye ve ambulansa haber verdi. Ancak yardımı bekleyemeyip pencereden feryat edenler ve kendi imkanlarıyla aşağıya atlayanlar inmeye çalışanlar oldu.

76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın söndürülüp soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılamaz hale gelen otelde tespitler yapıldı. Ölü ve yaralı sayıları her geçen dakika arttı. Üzücü haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ paylaştı. Faciada 76 vatandaşımız hayatını kaybetti 51 vatandaşımız ise yaralandı.

GRAND KARTAL OTEL YIKILACAK MI?

Facianın ardından ihmal iddiaları sadece merdivenle sınırlı kalmadı. Uykularında yangına yakalanan tatilciler, alarmların da çalışmadığını öne sürdü. Tüm bu tartışmalar yaşanırken ölüm oteline dönen Grand Kartal Otel'in yıkılıp yıkılmayacağı da cevap araya soruların arasında vardı...

KOLONLARINDA İNCELEME YAPILACAK

Bölgede incelemeleri takip eden tv100 muhabiri, konuya ilişkin detayları paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın binada yapacağı incelemenin çok önemli olduğuna dikkat çekildi ve "Bakanlık yetkilileri bina içerisinde özellikle ayakta tutan ana kolonlar üzerinde bir inceleme gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.