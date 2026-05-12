İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Gamze Yıldız, soğuk algınlığı nedeniyle özel bir tıp merkezine gitti. Hasta kaydı alınan genç kadın penisilin alerjisi olduğunu ve buna göre tedavi uygulanmasını talep etti. Fakat genç kızın bilgilendirilmesine rağmen iddiaya göre, serum yetkisiz bir personel tarafından hazırlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Grip için gittiği hastaneden cenazesi çıktı! İhmaller zinciri genç kadını hayattan kopardı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde soğuk algınlığı nedeniyle başvurduğu özel bir tıp merkezinde uygulanan serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ailesi, olayın ihmal zinciri sonucu gerçekleştiğini öne sürüyor. Gamze Yıldız, penisilin alerjisi olduğunu belirtmesine rağmen serumunda bilinmeyen ilaçlar kullanıldığı iddia edildi. Serum uygulamasından sonra fenalaşan Yıldız'ın kalbi durdu ve yapılan ilk müdahalelerin yetersiz olduğu belirtildi. Olay sırasında nöbetçi doktorun hastayı görmediği ve ilk müdahalenin başka bir hastane doktoru tarafından yapıldığı iddia edildi. Yıldız'ın babası, hastane çalışanları tarafından tehdit edildiklerini ve daha önce de benzer olayların yaşandığını öne sürerek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

SERUMDAN SONRA KALBİ DURDU

Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan Yıldız, serum uygulanmasının hemen ardından fenalaşırken, yaşadığı solunum sıkıntısıyla birlikte kalbi durdu. 112 ekiplerinin müdahalesi sonrası Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DOKTOR GÖRMEYE BİLE GELMEDİ

Öte yandan, merkezde bulunan nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği ve Yıldız'a ilk müdahaleyi orada tesadüfen bulunan başka bir hastane doktorunun yaptığı öne sürüldü. Olay sırasında yapılan entübasyon işleminin hem yanlış hem de eksik yapıldığı ve bunun ancak Yıldız'ın sevk edildiği Ümraniye Devlet Hastanesi'nde fark edildiği iddiaları ise ihmalin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yıldız'ın ailesi tarafından söz konusu tıp merkezinde daha önce de benzer sağlık skandallarının yaşandığı iddia edildi. Olay saatlerine ilişkin kayıtlarda ciddi çelişkiler bulunduğunu ve bazı verilerin sonradan değiştirildiğini düşündüklerini ifade eden aile, "Başka Gamzeler ölmesin" diyerek yetkililerin gereken cezayı alması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

"ALERJİM VAR" DEMİŞ AMA...

Gamze Yıldız'ın babası Neytullah Yıldız, hastane tarafından tehdit edildiklerini öne sürerek yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Biz buraya birçok defa gelip bilgi almaya çalıştık ama silahlı kişiler 'Bir daha gelirseniz sizi vururuz' diyerek bizi tehdit ettiler. Bir de birçok insanın burada yaşadığı olaylar var ve birçok insan benzer şekilde ölmüş. Burası hala kapanmadı, Adli Tıp raporu bekleniliyor ama buradaki insanlar aynen işine devam ediyor, bunun haricinde tutuklanan herhangi kimse de yok. Gamze seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. 'Benim ilaçlara karşı alerjim var' diyor. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar. Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz, bu işle ilgilensin. Bu tarz merdiven altı yerleri kapatsın, daha çok insanların canı yanmasın."