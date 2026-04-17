Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 21:06

2020'de kaybolan üniversite öğrencisi 'yla ilgili soruşturmada Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in gözaltına alınmasının ardından önemli bir isimle ilgili daha gelişme yaşandı.

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alındı.
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi'nde kayıtların silinmesi iddialarına ilişkin idari soruşturma başlattı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi'nde kayıtların silinmesi iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si bugün adliyeye sevk edildi.

