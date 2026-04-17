Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in gözaltına alınmasının ardından önemli bir isimle ilgili daha gelişme yaşandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı.
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi’nde kayıtların silinmesi iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si bugün adliyeye sevk edildi.