2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in gözaltına alınmasının ardından önemli bir isimle ilgili daha gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi'nde kayıtların silinmesi iddialarına ilişkin idari soruşturma başlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si bugün adliyeye sevk edildi.