Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Devlet Hastanesindeki bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem gözaltına alındı,

Gülistan Doku soruşturmasında iki yeni gözaltı kararı

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında iki yeni gözaltı kararı Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki kayıtların silinmesiyle ilgili bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Bu karar, Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgilidir. Daha önce de hastanedeki kayıtların silinmesine dair dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanmıştı. Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisidir. Doku soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3'üne adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştır.

KAYITLARIN SİLİNDİĞİ HASTANEDEKİ ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.