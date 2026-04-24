Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması tam 6 yıl sonra yeniden açıldı. İfadeler alındı, incelemeler yapıldı ve bunların sonucunda dosyada birçok gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti. Dosyada en kritik isimlerin başında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel gelirken, yeni detaylar da ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturması! Eski vali Tuncay Sonel'in oğlunun fotoğrafları ortaya çıktı: İnkar etmişti ama... Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in dosyada kritik isimler olarak yer almasıyla yeniden açıldı ve yeni detaylar ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturması, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi ile ilgili olarak tam 6 yıl sonra yeniden açıldı. Dosyada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel en kritik isimlerin başında geliyor. Cinayeti işlediği düşünülen Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu şahsen tanımadığını, görüşmediğini ve iletişiminin olmadığını ifade etti.

MUSTAFA TÜRKAY SONEL'İN SİLAHLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku soruşturmasında cinayeti işediği düşünülen Mustafa Türkay Sonel'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Sonel'in uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları dehşete düşürdü.

"GÜLİSTAN'I ŞAHSEN TANIMAM" DEMİŞTİ

Gülistan Doku’yu tanıyor musun? ve Gülistan Doku’nun gençlik merkezinde tecavüze uğradığı doğru mu?” sorusuna Sonel, "Ben Gülistan Doku’yu şahsen tanımam. Her hangi bir yerde herhangi bir sürekle görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişim olmadı. Sadece kaybından sonda herkes gibi bende basından duyduğum kadarıyla tanıdım. Ben Gülistan Doku’nun kayıp olması haberlerine kadar ismini bile duymadım. Benim bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan hiç birisi Gülistan Doku tanımazdı. Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz’ün 2019-2020 yıllarında kullandıkları hatlardan başka hatları veya patates hat diye tabir edilen hatlar konusunda ne desem yalan olur, bilmiyorum çünkü. Mesela benim numaram çocukluğumdan beri aynıdır, hiç değişmedi, yıllardır da benden başkası bu hattı kullanmaz" diye konuştu.

"ATEŞLİ SİLAHIM YOK" DEMİŞTİ

Mustafa Türkay Sonel'in gözaltına alındıktan sonra jandarmada verdiği ifadelerde, "Umut ile aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan Oğulcan öğretmişti. Bu spor hobilerim arasında olduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (fosforlu, kırmızı, yeşil, beyaz renk) hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur. Hatta bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası mevuttur. Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara B.B denir ve pahalı olduğu için bir sonraki için kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" demişti.