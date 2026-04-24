Fenerbahçe'de golcü harekatı: Sörloth ve Lewandowski derken yeni forveti duyurdular!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, hücum hattını genç bir potansiyelle güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki son isim Red Bull Salzburg formasıyla fırtınalar estiren genç yıldız oldu. İşte o isim...

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan saha içine odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun gibi isimlerle yollarını ayırarak rotasyonda büyük bir boşluk oluşturan Kanarya, bu bölgeyi sadece genç Sidiki Cherif ile takviye etmişti.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Red Bull Salzburg forması giyen Karim Konate'yi transfer listesine ekledi.
Fenerbahçe, devre arasında forvet rotasyonunda oluşan boşluğu doldurmak için en az iki üst düzey santrfor transferi yapmayı hedefliyor.
Afrika basınından gelen bilgilere göre, Red Bull Salzburg'da forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Karim Konate, Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarına eklendi.
Konate, bu sezon 18 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti, güncel piyasa değeri 12 milyon Euro ve sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Red Bull Salzburg'un, Karim Konate için rekor bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığı belirtiliyor.
Yeni sezonda hata payını sıfıra indirmek isteyen yönetim, en az iki üst düzey santrforu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İsimleri daha önce Alexander Sörloth, Robert Lewandowski ve Vedat Muriqi gibi yıldızlarla anılan sarı-lacivertliler için Afrika basınından heyecan verici bir iddia geldi.

HEDEFTEKİ YENİ İSİM: KARİM KONATE

225foot tarafından paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe, Red Bull Salzburg forması giyen Karim Konate’yi transfer listesinin üst sıralarına ekledi. Sarı-lacivertli kurmayların, hem genç hem de patlayıcı gücü yüksek bir golcü arayışında olduğu ve Fildişi Sahilli oyuncunun bu profile tam uyum sağladığı belirtiliyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: "REKOR BONSERVİS"

Red Bull Salzburg'un, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yeteneği kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Avusturya ekibinin, kapıyı rekor bir teklifle çalınmadığı sürece masaya oturmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Konate’nin Bu Sezonki Karnesi

Hızı ve bitiriciliğiyle Avrupa devlerinin de takibinde olan 22 yaşındaki golcü, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor:

KategoriVeri
Oynadığı Maç18
Gol Sayısı7
Asist1
Güncel Piyasa Değeri12 Milyon Euro
Sözleşme Bitiş Tarihi30 Haziran 2028

Fenerbahçe’nin, genç yıldız için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayıp başlamayacağı ise camiada merak konusu olmuş durumda.

