Fenerbahçe'de golcü harekatı: Sörloth ve Lewandowski derken yeni forveti duyurdular!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan saha içine odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun gibi isimlerle yollarını ayırarak rotasyonda büyük bir boşluk oluşturan Kanarya, bu bölgeyi sadece genç Sidiki Cherif ile takviye etmişti.
Yeni sezonda hata payını sıfıra indirmek isteyen yönetim, en az iki üst düzey santrforu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İsimleri daha önce Alexander Sörloth, Robert Lewandowski ve Vedat Muriqi gibi yıldızlarla anılan sarı-lacivertliler için Afrika basınından heyecan verici bir iddia geldi.
225foot tarafından paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe, Red Bull Salzburg forması giyen Karim Konate’yi transfer listesinin üst sıralarına ekledi. Sarı-lacivertli kurmayların, hem genç hem de patlayıcı gücü yüksek bir golcü arayışında olduğu ve Fildişi Sahilli oyuncunun bu profile tam uyum sağladığı belirtiliyor.
Red Bull Salzburg'un, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yeteneği kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Avusturya ekibinin, kapıyı rekor bir teklifle çalınmadığı sürece masaya oturmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Hızı ve bitiriciliğiyle Avrupa devlerinin de takibinde olan 22 yaşındaki golcü, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor:
|Kategori
|Veri
|Oynadığı Maç
|18
|Gol Sayısı
|7
|Asist
|1
|Güncel Piyasa Değeri
|12 Milyon Euro
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|30 Haziran 2028
Fenerbahçe’nin, genç yıldız için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayıp başlamayacağı ise camiada merak konusu olmuş durumda.