Gülistan Doku soruşturması şüphelisi Mustafa Türkay Sonel'in yeni silahlı fotoğrafları çıktı

Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelilerinden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yeni silahlı fotoğrafları ortaya çıktı. Gözaltı sırasında verdiği ifadelerde "Benim ateşli silahım yoktur" diyen Sonel'in uzun namlulu silahlarla boy boy poz verdiği belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, uzun namlulu silahlarla birlikte çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'üne adli kontrol kararı verildi.
Firari şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldı.
Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait uzun namlulu silahlarla poz verdiği fotoğraflar yayınlandı.
MUSTAFA TÜRKAY SONEL TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

SİLAHLI YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait uzun namlulu silahlarla poz vermiş olduğu fotoğraflar ortaya çıktı.

"SİLAHIM YOK" DEMİŞTİ

Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde "Silahlara merakım yoktur, ateşli silahım yoktur" dediği basına yansımıştı.

