Gülistan Doku soruşturmasında kritik detay! Üç farklı lokasyon görüntülendi

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştiren gelişme, geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun iradesiyle derinleştirilen incelemeler kapsamında, 700 saatlik görüntüler ve daraltılmış baz raporları yeniden ele alındı. Bu veriler ışığında Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Salı gecesi 7 ilde eş zamanlı gözaltılar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Fatih Atik'in açıklamalarına göre, soruşturma kapsamında üç ana lokasyon üzerinde duruluyor:
Gençlik Merkezi: İddialara göre olay, bir gençlik merkezinin içerisinde gerçekleşti. Bu merkezde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tahsis edilmiş bir oda bulunduğu ve taciz hadisesinin burada yaşandığı ileri sürülüyor. Üç şüphelinin Gülistan Doku ile bu noktada bir araya geldiği iddia ediliyor.
Kafe ve İş Yeri: Olayın ardından şüphelilerin Doku’nun çalıştığı kafeye gittikleri, genç kadının iş yerinden ayrıldığı ve ertesi sabah işten ayrılacağına dair patronuna mesaj attığı bilgileri mevcut.
Sarı Saltuk Bölgesi: Doku’nun 5 Ocak 2020'de son görüldüğü yer olan bu bölgede baz sinyalleri tespit edildi. Kayıtlara göre şüphelilerin yanı sıra Erdoğan isimli bir kişinin de aynı bölgede sinyal verdiği belirtiliyor.
Yayında en çok dikkat çeken husus, devletin arşivlerinde bulunan bu kayıtların neden yıllar sonra gün yüzüne çıktığı oldu. Atik, geçmişte delillerin karartılmış olma ihtimaline ve sorumluların dinlenmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu kayıtlar devletin elindeki kayıtlar. Tarihe bakın, 2026 yılındayız. Bu görüntüler 6 yıldır neden ortaya çıkmadı? O dönemin valisinin ve korumalığını yapan polislerin de dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum."
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın arkasında durduğunu ve "nereye giderse gitsin sonuna kadar gidilsin" talimatı verdiğini belirten Atik, Başsavcı Ebru Cansu’nun kararlılığına vurgu yaptı. Soruşturmanın genişleyeceği ve yeni tutuklamaların gelebileceği öngörülürken, dosyada adı geçen ve Amerika’da olduğu söylenen firari Uğur Altaş ismi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Görüntülerde Gülistan Doku’nun nasıl takip edildiği, nerede yalnız kaldığı ve şüphelilerle nasıl temas kurduğu dakika dakika incelenmeye devam ediyor.