Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştiren gelişme, geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun iradesiyle derinleştirilen incelemeler kapsamında, 700 saatlik görüntüler ve daraltılmış baz raporları yeniden ele alındı. Bu veriler ışığında Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Salı gecesi 7 ilde eş zamanlı gözaltılar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında kritik detay! Üç farklı lokasyon görüntülendi Gülistan Doku soruşturmasında, 700 saatlik görüntüler ve daraltılmış baz raporlarının yeniden incelenmesiyle 7 ilde eş zamanlı gözaltılar yapıldı. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun iradesiyle derinleştirilen incelemeler kapsamında 700 saatlik görüntüler ve daraltılmış baz raporları yeniden ele alındı. Bu veriler ışığında Salı gecesi 7 ilde eş zamanlı gözaltılar gerçekleştirildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Gençlik Merkezi, Kafe ve İş Yeri ile Sarı Saltuk Bölgesi olmak üzere üç ana lokasyon üzerinde duruluyor. Gençlik Merkezi'ndeki bir odada taciz hadisesinin yaşandığı ve üç şüphelinin Gülistan Doku ile burada bir araya geldiği iddia ediliyor. Sarı Saltuk Bölgesi'nde Gülistan Doku'nun son görüldüğü yerdeki baz sinyallerinin yanı sıra şüpheliler ve Erdoğan isimli bir kişinin de sinyal verdiği belirtiliyor. Devlet arşivlerindeki kayıtların 6 yıl sonra ortaya çıkması, delillerin karartılmış olma ihtimali ve sorumluların dinlenmesi gerektiği vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

ÜÇ KRİTİK LOKASYON VE TACİZ İDDİASI

Fatih Atik'in açıklamalarına göre, soruşturma kapsamında üç ana lokasyon üzerinde duruluyor:

Gençlik Merkezi: İddialara göre olay, bir gençlik merkezinin içerisinde gerçekleşti. Bu merkezde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tahsis edilmiş bir oda bulunduğu ve taciz hadisesinin burada yaşandığı ileri sürülüyor. Üç şüphelinin Gülistan Doku ile bu noktada bir araya geldiği iddia ediliyor.

Kafe ve İş Yeri: Olayın ardından şüphelilerin Doku’nun çalıştığı kafeye gittikleri, genç kadının iş yerinden ayrıldığı ve ertesi sabah işten ayrılacağına dair patronuna mesaj attığı bilgileri mevcut.

Sarı Saltuk Bölgesi: Doku’nun 5 Ocak 2020'de son görüldüğü yer olan bu bölgede baz sinyalleri tespit edildi. Kayıtlara göre şüphelilerin yanı sıra Erdoğan isimli bir kişinin de aynı bölgede sinyal verdiği belirtiliyor.

"NEDEN 6 YIL BEKLENDİ?"

Yayında en çok dikkat çeken husus, devletin arşivlerinde bulunan bu kayıtların neden yıllar sonra gün yüzüne çıktığı oldu. Atik, geçmişte delillerin karartılmış olma ihtimaline ve sorumluların dinlenmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kayıtlar devletin elindeki kayıtlar. Tarihe bakın, 2026 yılındayız. Bu görüntüler 6 yıldır neden ortaya çıkmadı? O dönemin valisinin ve korumalığını yapan polislerin de dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum."

AKIN GÜRLEK’TEN KESİN TALİMAT

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın arkasında durduğunu ve "nereye giderse gitsin sonuna kadar gidilsin" talimatı verdiğini belirten Atik, Başsavcı Ebru Cansu’nun kararlılığına vurgu yaptı. Soruşturmanın genişleyeceği ve yeni tutuklamaların gelebileceği öngörülürken, dosyada adı geçen ve Amerika’da olduğu söylenen firari Uğur Altaş ismi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Görüntülerde Gülistan Doku’nun nasıl takip edildiği, nerede yalnız kaldığı ve şüphelilerle nasıl temas kurduğu dakika dakika incelenmeye devam ediyor.