Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Gülistan Doku soruşturmasında kritik detay! Üç farklı lokasyon görüntülendi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, 6 yılın ardından seyrini değiştirecek "daraltılmış baz raporu" ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç Gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, Adalet Bakanlığı ve Tunceli Başsavcılığı'nın yürüttüğü derin soruşturmanın detaylarını paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 12:29

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştiren gelişme, geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Başsavcısı Ebru Cansu'nun iradesiyle derinleştirilen incelemeler kapsamında, 700 saatlik görüntüler ve daraltılmış baz raporları yeniden ele alındı. Bu veriler ışığında Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Salı gecesi 7 ilde eş zamanlı gözaltılar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Gülistan Doku soruşturmasında kritik detay! Üç farklı lokasyon görüntülendi

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Gülistan Doku soruşturmasında, 700 saatlik görüntüler ve daraltılmış baz raporlarının yeniden incelenmesiyle 7 ilde eş zamanlı gözaltılar yapıldı.
Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun iradesiyle derinleştirilen incelemeler kapsamında 700 saatlik görüntüler ve daraltılmış baz raporları yeniden ele alındı.
Bu veriler ışığında Salı gecesi 7 ilde eş zamanlı gözaltılar gerçekleştirildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında Gençlik Merkezi, Kafe ve İş Yeri ile Sarı Saltuk Bölgesi olmak üzere üç ana lokasyon üzerinde duruluyor.
Gençlik Merkezi'ndeki bir odada taciz hadisesinin yaşandığı ve üç şüphelinin Gülistan Doku ile burada bir araya geldiği iddia ediliyor.
Sarı Saltuk Bölgesi'nde Gülistan Doku'nun son görüldüğü yerdeki baz sinyallerinin yanı sıra şüpheliler ve Erdoğan isimli bir kişinin de sinyal verdiği belirtiliyor.
Devlet arşivlerindeki kayıtların 6 yıl sonra ortaya çıkması, delillerin karartılmış olma ihtimali ve sorumluların dinlenmesi gerektiği vurgulandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi yönünde talimat verdiği belirtiliyor.
ÜÇ KRİTİK LOKASYON VE TACİZ İDDİASI

Fatih Atik'in açıklamalarına göre, soruşturma kapsamında üç ana lokasyon üzerinde duruluyor:

Gençlik Merkezi: İddialara göre olay, bir gençlik merkezinin içerisinde gerçekleşti. Bu merkezde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tahsis edilmiş bir oda bulunduğu ve taciz hadisesinin burada yaşandığı ileri sürülüyor. Üç şüphelinin Gülistan Doku ile bu noktada bir araya geldiği iddia ediliyor.

Kafe ve İş Yeri: Olayın ardından şüphelilerin Doku’nun çalıştığı kafeye gittikleri, genç kadının iş yerinden ayrıldığı ve ertesi sabah işten ayrılacağına dair patronuna mesaj attığı bilgileri mevcut.

Sarı Saltuk Bölgesi: Doku’nun 5 Ocak 2020'de son görüldüğü yer olan bu bölgede baz sinyalleri tespit edildi. Kayıtlara göre şüphelilerin yanı sıra Erdoğan isimli bir kişinin de aynı bölgede sinyal verdiği belirtiliyor.

"NEDEN 6 YIL BEKLENDİ?"

Yayında en çok dikkat çeken husus, devletin arşivlerinde bulunan bu kayıtların neden yıllar sonra gün yüzüne çıktığı oldu. Atik, geçmişte delillerin karartılmış olma ihtimaline ve sorumluların dinlenmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kayıtlar devletin elindeki kayıtlar. Tarihe bakın, 2026 yılındayız. Bu görüntüler 6 yıldır neden ortaya çıkmadı? O dönemin valisinin ve korumalığını yapan polislerin de dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum."

AKIN GÜRLEK’TEN KESİN TALİMAT

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın arkasında durduğunu ve "nereye giderse gitsin sonuna kadar gidilsin" talimatı verdiğini belirten Atik, Başsavcı Ebru Cansu’nun kararlılığına vurgu yaptı. Soruşturmanın genişleyeceği ve yeni tutuklamaların gelebileceği öngörülürken, dosyada adı geçen ve Amerika’da olduğu söylenen firari Uğur Altaş ismi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Görüntülerde Gülistan Doku’nun nasıl takip edildiği, nerede yalnız kaldığı ve şüphelilerle nasıl temas kurduğu dakika dakika incelenmeye devam ediyor.

ETİKETLER
#Tunceli
#Gözaltılar
#Taciz Iddiası
#Gülistan Doku Soruşturması
#Delil Incelemesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.