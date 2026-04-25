Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde! Başsavcı Ebru Cansu açıkladı: 'Sim kartta yeni bir isim var'

Soruşturma dosyasını devraldıktan sonra geriye dönük verileri titizlikle inceleyen Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Gülistan Doku’ya ait sim kartın Ankara’da baz verdiğini tespit etti. Daha önce dosyada yer alan ancak derinleştirilmeyen bu detay, zincirleme bir sorgulama süreciyle yeni bir isme kapı araladı.

YENİ BULGULAR

Sim kart ve cihaz kullanım geçmişi üzerinden yapılan incelemeler, savcılığı "Gökhan" isimli bir şahsa ulaştırdı. Cansu, daha önce sadece cihaz bilgilerinin dosyaya girdiğini ancak bu bilgilerin peşine düşülmediğini vurgulayarak, bu yeni ismin dosyadaki düğümü çözecek anahtarlardan biri olabileceğine dikkat çekti.

HASTANE KAYITLARINDA "HAYALET" GİRİŞ ŞÜPHESİ

Dosyanın en çarpıcı detaylarından biri ise resmi kayıtlar arasındaki büyük tutarsızlık oldu. Gülistan Doku’nun geçmişe dönük sağlık verilerini inceleyen ekipler, Polnet kayıtları ile hastane evraklarının birbirini tutmadığını belirledi. Bu çelişkinin sistemsel bir hata mı yoksa bir müdahale mi olduğunu belirlemek üzere Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastanede geniş çaplı bir inceleme başlattı.

MAĞARALAR VE VİYADÜK ÇEVRESİ TARANIYOR

Arama çalışmaları yalnızca masa başında değil, sahada da en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara’dan gelen donanımlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve teknik uzmanlardan oluşan 30 kişilik özel bir grup, Tunceli’nin sarp arazisinde aralıksız çalışıyor.

ÇALIŞMALARIN ODAK NOKTALARI:

Gizli Tanık Beyanları: Jandarmaya ulaşan yeni itiraflar doğrultusunda belirlenen konumlar.

Kritik Bölgeler: Gençlik Merkezi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde yeniden yapılan baz istasyonu ve HTS analizleri.

Fiziki Arama: Bölgedeki mağaralar, ormanlık alanlar ve dağlık arazilerin tek tek taranması.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Başsavcı Ebru Cansu, soruşturma kapsamındaki tüm şüphelilerin; Cep telefonları, bilgisayar, tablet ve dijital depolama aygıtlarına el konulduğunu açıkladı. Siber suçlar uzmanları tarafından yapılan incelemelerle PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve HTS kayıtları yeniden analiz edilerek, olay gününe dair karanlık noktalar aydınlatılmaya çalışılıyor.

ADLİ MAKAMLARDAN TAM DESTEK

Başsavcı Cansu, soruşturmanın bu denli derinleştirilmesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın sağladığı desteğin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, bakanlığın bu süreçteki kararlı duruşunun hukuk camiasına güç verdiğini ifade etti.