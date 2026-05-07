Gülistan Doku'nun attığı son mesaj ortaya çıktı! Kuşkulu 3 kelime bir şeylerin habercisi gibi

6 yıl önce kayıp vakası olarak değerlendirilen ancak bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Gülistan Doku'nun, Tunceli'de ortadan kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020'de attığı son mesaj ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun attığı son mesaj ortaya çıktı! Kuşkulu 3 kelime bir şeylerin habercisi gibi
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 05:23
07.05.2026
saat ikonu 05:31

Tunceli Üniversitesi'nde okurken bir yandan da çalışan öğrenci 'nun 2020'de kaybolmasıyla ilgili tekrar açılan dosyada artık cinayet kesinlik kazanırken olayın baş şüphelileri arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

Gülistan Doku'nun attığı son mesaj ortaya çıktı! Kuşkulu 3 kelime bir şeylerin habercisi gibi

ÇALIŞTIĞI KAFENİN PATRONUNA GÖNDERDİ

Soruşturma devam ederken 12 kişinin tutuklu olduğu olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Gülistan Doku, Sabah'ın haberine göre; kaybolduğu gün patronuna kısa bir mesaj gönderdi.

Doku'nun, çalıştığı kafenin patronuna, ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13'te attığı kısa mesajda "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Gülistan Doku'nun attığı son mesaj ortaya çıktı! Kuşkulu 3 kelime bir şeylerin habercisi gibi

NAAŞI ARANIYOR

Cinayetin çözülmesi için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yoğun bir mesai yürütürken kentteki dağlık, ovalık tüm alanlarda Gülistan Doku’nun naaşı aranıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Gülistan Doku'nun attığı son mesaj ortaya çıktı! Kuşkulu 3 kelime bir şeylerin habercisi gibi

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

