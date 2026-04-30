Gündemi sarsan taciz davasında karar: Hasbi Dede 1 yıl 6 ay ceza aldı

Giresun’un Görele ilçesinde kamuoyunda büyük yankı uyandıran, cinsel taciz davasında yargı süreci tamamlandı. Daha önce hakkındaki iddialar nedeniyle Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 16 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a yönelik taciz iddiası nedeniyle hakim karşısına çıktı. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

18 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Dede’nin "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçunu işlediğine hükmetti.

Yapılan yargılama sonucunda sanık Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

TUANA'NIN ARKADAŞLARI KARARI PROTESTO ETTİ

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.