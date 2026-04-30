Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gündemi sarsan taciz davasında karar: Hasbi Dede 1 yıl 6 ay ceza aldı

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 16 yaşındaki lise öğrencisi T.E.T.’ye yönelik "elektronik haberleşme araçlarını kullanarak cinsel taciz" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gündemi sarsan taciz davasında karar: Hasbi Dede 1 yıl 6 ay ceza aldı
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 18:47

Giresun’un Görele ilçesinde kamuoyunda büyük yankı uyandıran, cinsel taciz davasında yargı süreci tamamlandı. Daha önce hakkındaki iddialar nedeniyle Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan , 16 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a yönelik taciz iddiası nedeniyle hakim karşısına çıktı. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

18 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Dede’nin "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçunu işlediğine hükmetti.

Yapılan yargılama sonucunda sanık Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Gündemi sarsan taciz davasında karar: Hasbi Dede 1 yıl 6 ay ceza aldı

TUANA'NIN ARKADAŞLARI KARARI PROTESTO ETTİ

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'li Hasbi Dede'nin ihraç kararını Giresunlular olumlu karşıladı: Kız çocuğu benim evladımdır
Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi
