Güneşli günler geride kalıyor, hafta sonu sis, pus ve yağış bastıracak! İşte 25 Ekim hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim Cuma günü hava durumu raporunu yayımladı. Ülkenin geneli sisli ve puslu havanın etkisi altına girecek. Bazı kesimler sağanak ve kar yağışlı hafta sonu geçirecek. İşte il il yurdumuzda hava durumu...
Yurdumuz mevsim normalleri sıcaklıklarının altında girdiği ekim ayına sisli, puslu ve yağışlı havalarda veda ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu raporlarına göre ülkenin kuzey ve iç kesimleri bulutlu, puslu ve sisli bir hava yaşayacak. Ülkenin Karadeniz kıyıları sağanak yağış, Ardahan çevreleri de karla karışık yağmur etkisinde bir hafta sonu geçirecek.
SERİN VE KURU HAVA YAŞANACAK
Hava sıcaklıkların mevsim normallerinde devam etmesi bekleniyor. Hafif ve orta kuvvette rüzgar etkisini sürdürecek.
İL İL HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık